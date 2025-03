Ex-candidato a prefeito de Cravinhos (SP) é julgado por tentativa de homicídio contra primo Mário de Paula responde por ataque a facadas durante churrasco familiar em 2022 Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/03/2025 - 18h36 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h36 ) twitter

O ex-candidato à prefeitura de Cravinhos (SP), Mário de Paula, está sendo julgado por tentativa de homicídio após esfaquear o primo Marcos Prado durante um churrasco familiar em 2022. O ataque deixou a vítima com ferimentos graves e chocou a comunidade pela violência entre parentes.

Sete testemunhas – tanto da acusação quanto da defesa – estão sendo ouvidas no tribunal. A família de Marcos, que ainda sofre com sequelas do crime, espera uma condenação justa conforme a legislação