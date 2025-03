Ex-companheira invade apartamento, esfaqueia mulher e coloca fogo em Franca (SP) Suspeita do crime fugiu após esfaquear vítima e atear fogo ao encontrar casal dormindo no imóvel do ex-parceiro

Balanço Geral Interior SP|Do R7 31/03/2025 - 17h59 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share