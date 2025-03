Filhotes de leão veem o pai, Django, pela primeira vez Nala, Kiara, Sarabi e Sampa, juntamente com os pais, agora fazem parte do Zoológico de São Paulo Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 16h13 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h13 ) twitter

Em uma reportagem especial, o Zoológico de São Paulo testemunha o emocionante encontro entre o leão Django e suas quatro filhas, após meses de separação. A leoa Erindi, nascida na Bélgica, deu à luz quatro filhotes que agora conhecem o pai pela primeira vez.

O evento, cuidadosamente preparado, incluiu medidas de segurança como cercas elétricas para garantir a proteção dos animais.

A reunião familiar, que ocorreu em um ambiente que preserva a Mata Atlântica, foi um sucesso, com Django mostrando-se um pai atencioso e Erindi demonstrando satisfação com o comportamento do companheiro.

As filhotas, Nala, Kiara, Sarabi e Sampa agora fazem parte da nova atração do zoológico, disponível para visitação pública.