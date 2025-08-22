Fraude no INSS: no estado, 67,7% das pessoas que foram vítimas de descontos indevidos já foram ressarcidas A advogada Kátia Teixeira Viegas explica as opções para contestação e ressarcimento, destacando a dificuldade dos idosos com a tecnologia Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/08/2025 - 16h04 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h04 ) twitter

A reportagem aborda a fraude no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que afetou mais de 311 mil aposentados em São Paulo, com descontos indevidos nos benefícios. Apenas uma pequena parcela foi ressarcida. A advogada Kátia Teixeira Viegas explica as opções para contestação e ressarcimento, destacando a dificuldade dos idosos com a tecnologia e a importância de buscar auxílio profissional para evitar golpes.