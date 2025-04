Funcionário de usina tem 90% do corpo queimado em vazamento de água quente As imagens do incidente foram amplamente divulgadas nas redes sociais, mostrando equipes resgatando esse e mais dois outros funcionários Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/04/2025 - 12h53 (Atualizado em 17/04/2025 - 12h53 ) twitter

Um grave acidente ocorreu em uma usina de Sertãozinho (SP), quando uma tubulação estourou, resultando no vazamento de água quente que feriu três funcionários. Um dos trabalhadores sofreu queimaduras em 90% do corpo.

As imagens do incidente foram amplamente divulgadas nas redes sociais, mostrando equipes de resgate no local. A empresa responsável pela usina informou que está investigando as circunstâncias do acidente e mobilizou uma equipe de saúde para oferecer suporte aos envolvidos.

Os feridos foram levados ao hospital Netto Campello, mas o estado de saúde deles ainda não foi divulgado.