Homem acusado de matar a ex-mulher em Ribeirão Preto (SP) é condenado a 14 anos e 6 meses de prisão A vítima morreu enquanto tentava fugir do agressor no conjunto habitacional João Rossi Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/01/2025 - 16h50 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h50 )

Júlio César Domingos, de 40 anos, foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão acusado de matar a ex-mulher.

Renata Lopes de Carvalho, de 54 anos, morreu enquanto tentava fugir do agressor no conjunto habitacional João Rossi, em Ribeirão Preto (SP).

A vítima caiu em um vão da escada do prédio. Na época, era junho de 2023, testemunhas relataram que, após a queda, o acusado ainda teria arrastado a mulher pelo chão e a agredido com um chute. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos graves e encaminhada à unidade de emergência do Hospital das Clínicas.

Durante o julgamento, realizado ontem (21), a justiça reconheceu Júlio culpado pelos crimes de lesão corporal seguida de morte e descumprimento da Lei Maria da Penha.