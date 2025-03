Homem armado com faca invade loja em Sertãozinho (SP) Guarda Civil Metropolitana intervém e prende suspeito Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 17h49 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h49 ) twitter

Um homem armado com uma faca invadiu uma loja no centro de Sertãozinho (SP), tentando agredir seu ex-namorado que trabalha no local. A Guarda Civil Metropolitana atendeu a ocorrência, detendo o agressor enquanto funcionários e consumidores observavam.

O incidente ocorreu após o término recente do relacionamento entre os dois, com o agressor não aceitando o fim.

O homem foi algemado e levado à delegacia, sendo preso em flagrante por lesão corporal.