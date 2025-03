Homem é preso por furto de equipamentos médicos em pronto-socorro de Franca (SP) Suspeito se passou por paciente e furtou aparelhos médicos e celulares durante a madrugada; itens foram recuperados Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/03/2025 - 18h11 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h11 ) twitter

Um homem de 41 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal após furtar equipamentos médicos e celulares do Pronto-Socorro Central de Franca (SP). O suspeito se fez passar por paciente e aproveitou a movimentação do local durante a madrugada do último domingo (23) para cometer o crime. Entre os itens roubados estavam um estetoscópio e um oxímetro.

O homem confessou o furto e alegou que planejava vender os objetos para comprar drogas. Levado para a Central de Polícia Judiciária, ele aguarda audiência de custódia.

A Secretaria de Saúde informou que todos os equipamentos foram recuperados e que os atendimentos não foram prejudicados.