Homem que matou casal de vizinhos por conta de som alto vai a júri nesta quinta-feira (14)
O crime, motivado por desavenças de vizinhança, resultou na morte de Douglas Matheus e Anna Clara
Sildete dos Santos, acusado de matar um casal em junho de 2023, enfrenta julgamento em Ribeirão Preto (SP). O crime, motivado por desavenças de vizinhança, resultou na morte de Douglas Matheus e Anna Clara. A mãe de Douglas expressa sua dor e busca por justiça. O réu, que se entregou dias após o crime, pode pegar até 30 anos de prisão. A defesa alega inocência.