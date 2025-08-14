Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homem que matou casal de vizinhos por conta de som alto vai a júri nesta quinta-feira (14)

O crime, motivado por desavenças de vizinhança, resultou na morte de Douglas Matheus e Anna Clara

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Sildete dos Santos, acusado de matar um casal em junho de 2023, enfrenta julgamento em Ribeirão Preto (SP). O crime, motivado por desavenças de vizinhança, resultou na morte de Douglas Matheus e Anna Clara. A mãe de Douglas expressa sua dor e busca por justiça. O réu, que se entregou dias após o crime, pode pegar até 30 anos de prisão. A defesa alega inocência.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.