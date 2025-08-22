Homem que prendeu 578 aves em porta-malas de carro é multado em mais de R$ 2,2 milhões As aves, incluindo canários e coleirinhos, estavam em condições degradantes, e o infrator, com histórico criminal, responderá em liberdade Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/08/2025 - 15h55 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h55 ) twitter

Em Ituverava (SP), a Polícia Militar Ambiental multou um homem em mais de R$ 2 milhões, após apreender 578 aves silvestres transportadas ilegalmente. As aves, incluindo canários e coleirinhos, estavam em condições degradantes. O infrator, com histórico criminal, responderá em liberdade. A operação destacou a gravidade do tráfico de animais e a importância de denúncias para combater esse crime.