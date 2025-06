Idosa de 91 anos é morta com golpes de enxada pelo próprio filho Após ouvirem gritos, vizinhos acionaram a polícia, que prendeu o suspeito com as ferramentas usadas no crime Balanço Geral Interior SP|Do R7 09/06/2025 - 14h38 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h38 ) twitter

Em Matão (SP), um homem de 67 anos foi preso após matar sua mãe de 91 anos com uma enxada. O crime chocante ocorreu após vizinhos ouvirem gritos e acionarem a polícia. Walter Ribeiro dos Santos foi encontrado com as ferramentas usadas no crime. O corpo da vítima foi levado ao IML de Araraquara (SP), e a polícia investiga possíveis transtornos mentais como causa do ato.