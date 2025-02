Idoso é surpreendido por bandido dentro de casa durante tentativa de roubo, em Franca Morador voltava da feira quando foi rendido por criminoso no Jardim Petraglia; ladrão acabou preso Balanço Geral Interior SP|Do R7 19/02/2025 - 14h51 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso depois de tentar assaltar a casa de um idoso, nesta terça (18), no bairro Jardim Petraglia, Zona Leste de Franca. O morador de 76 anos voltava da feira e foi rendido com uma faca pelo criminoso; a arma do crime, dois fones de ouvido e um anel foram apreendidos pela Polícia.