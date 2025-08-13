Incêndios de grandes proporções consomem área de mata em bairro de Franca e serra de Rifaina O fogo, que ameaçou residências próximas, foi controlado pelos bombeiros com apoio de voluntários Balanço Geral Interior SP|Do R7 13/08/2025 - 12h54 (Atualizado em 13/08/2025 - 12h54 ) twitter

Incêndios de grandes proporções atingiram áreas de vegetação em Franca e Rifaina, no interior de São Paulo, causando pânico entre moradores. O fogo, que ameaçou residências próximas, foi controlado pelos bombeiros com apoio de voluntários. A origem dos incêndios ainda é desconhecida, mas será investigada. A população é incentivada a denunciar atividades suspeitas, pois provocar incêndios é crime ambiental.