Influenciadores digitais conquistam os palcos musicais Fenômeno mostra como a internet está mudando a trajetória tradicional de aspirantes a cantores Balanço Geral Interior SP|Do R7 24/03/2025 - 14h52

Descubra como influenciadores digitais estão transformando suas carreiras ao migrar das redes sociais para os palcos musicais.

Conheça histórias de sucesso como a de Ana Castela, que se destacou com o single ‘Boiadeira’, e Luiza Sonza, que iniciou sua trajetória com covers e hoje é um nome forte na música. O cantor Nilson Neto também é destaque, conquistando fãs com seu carisma e talento.

Esse fenômeno mostra como a internet está mudando a trajetória tradicional de aspirantes a cantores, permitindo que transformem seguidores em fãs e alcancem o sucesso nos palcos.