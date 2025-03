Investigação continua após acidente fatal em São Joaquim da Barra (SP) Colisão entre caminhão e ônibus deixou 12 estudantes mortos; motorista do caminhão responde em liberdade por homicídio culposo Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/03/2025 - 17h41 (Atualizado em 20/03/2025 - 17h41 ) twitter

O acidente fatal entre um caminhão e um ônibus em São Joaquim da Barra (SP), que resultou na morte de doze estudantes universitários, continua a ser investigado.

O motorista do caminhão, Evandro Rogério Leite, responde em liberdade por homicídios culposos e lesão corporal. A comunidade local se mobiliza em homenagens às vítimas, enquanto a inércia do governo em realizar melhorias nas rodovias é criticada. A perícia e o laudo do tacógrafo são aguardados para esclarecer as causas do acidente.