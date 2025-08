Jovem de 22 anos é encontrada morta com sinais de violência em Ribeirão Preto (SP) Um boné, possivelmente do assassino, foi encontrado no local Balanço Geral Interior SP|Do R7 04/08/2025 - 12h41 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h41 ) twitter

Karina Cristina Queiroz, de 22 anos, foi encontrada morta em sua casa no bairro Cristo Redentor, Ribeirão Preto (SP), com sinais de agressão e tiros. A polícia investiga o caso como homicídio doloso. Um boné, possivelmente do assassino, foi encontrado no local. Objetos pessoais da vítima foram levados. Informações podem ser reportadas à polícia para ajudar na investigação.