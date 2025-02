Jovem turista desaparece no Rio de Janeiro depois de ir ao baile funk com a namorada De Ribeirão Preto (SP), ele sumiu na madrugada do último domingo (19) Balanço Geral Interior SP|Do R7 20/01/2025 - 15h46 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, desapareceu no Rio de Janeiro no último domingo (19). Joalison dos Santos da Silva, de 26 anos, tinha ido a um baile funk no Morro do Vidigal com a namorada, Daniela Gonçalves.

Segunda Daniela, era madrugada quando ela voltou para o hotel, mas Joalison decidiu ficar na festa. Ao ver que ele não retornou, ela voltou ao Vidigal, mostrou fotos dele para diversas pessoas, mas não conseguiu nenhuma informação.