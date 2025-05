Justiça decreta a prisão de três suspeitos envolvidos na morte do empresário Nelson A investigação segue em sigilo, com foco na localização do corpo e da arma do crime Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/05/2025 - 16h46 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia investiga o desaparecimento de Nelson Francisco Carreira Filho, suspeito de ter sido assassinado após reunião em Cravinhos, no interior de São Paulo. Tadeu e Marlon são os principais suspeitos, com prisões já decretadas. O corpo pode ter sido desovado em Miguelópolis. A defesa de Tadeu alega coação e busca o relaxamento da prisão. A investigação segue em sigilo, com foco na localização do corpo e da arma do crime.