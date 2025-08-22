Ladrões oferecem “ajuda” em caixa eletrônico para enganar idoso e sacar R$ 6 mil da conta Fingindo ajudar, os golpistas fizeram o idoso trocar de caixa eletrônico várias vezes, enquanto um deles sacava o dinheiro Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criminosos enganaram um idoso de 84 anos em uma agência bancária, levando R$ 6 mil. Fingindo ajudar, os golpistas fizeram o idoso trocar de caixa eletrônico várias vezes, enquanto um deles sacava o dinheiro. A vítima só percebeu o golpe ao verificar o extrato bancário. A polícia investiga o caso, mas ninguém foi preso até o momento.