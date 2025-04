Locutor de rodeio leva chifrada de touro no interior de São Paulo Vídeos de testemunhas capturaram o momento em que Ronaldo Xavante, locutor de 52 anos e mais de 30 de experiência, é atingido pelo animal Balanço Geral Interior SP|Do R7 08/04/2025 - 12h52 (Atualizado em 08/04/2025 - 12h52 ) twitter

No último sábado (05), durante a semifinal do rodeio de Brodowski, no interior de São Paulo, o locutor Ronaldo Xavante, de 52 anos, sofreu um acidente ao ser atingido por um touro, resultando em uma costela fraturada.

O incidente ocorreu enquanto ele narrava o evento e foi capturado em vídeo por testemunhas.

Xavante, com mais de 30 anos de experiência, está internado na Santa Casa de Batatais (SP), onde recebe tratamento médico. Em vídeo, ele tranquiliza o público sobre seu estado de saúde.

A organização do rodeio acionou o seguro para garantir suporte ao locutor.