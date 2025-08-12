Loja de Franca (SP) sofre três ataques incendiários em um mês
Câmeras de segurança registraram os criminosos em ação, e a Polícia Civil investiga possíveis suspeitos
Um comerciante de Franca (SP) enfrenta uma série de ataques incendiários em sua loja de celulares, localizada no Jardim Noêmia. Em menos de um mês, o estabelecimento foi alvo de três atentados, incluindo o uso de coquetéis molotov. As câmeras de segurança registraram os criminosos em ação, e a Polícia Civil investiga possíveis suspeitos. O comerciante, temendo por sua segurança, planeja fechar o negócio.