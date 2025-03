Mãe e filha ficam feridas em acidente de moto em Ribeirão Preto (SP) Colisão com carro em avenida deixa vítimas hospitalizadas Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente impressionante ocorreu na Avenida Thomaz Alberto Whately, em Ribeirão Preto (SP), envolvendo uma motocicleta e um carro. Mãe e filha foram arremessadas após colidirem com a traseira de um veículo em menor velocidade. As imagens de câmeras de segurança capturaram o momento do impacto, mostrando a gravidade da situação.

As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital, mas o estado de saúde não foi divulgado.