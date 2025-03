Maria Goret Chagas fala sobre superação e arte em celebração ao Dia da Mulher Artista plástica compartilha trajetória de sucesso e inspirações, destacando exposições no Carrossel do Louvre e participação em associação internacional Balanço Geral Interior SP|Do R7 07/03/2025 - 18h21 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A artista plástica Maria Goret Chagas compartilha sua trajetória de superação e sucesso no mundo da arte em uma entrevista especial em homenagem ao Dia da Mulher.

Com obras expostas em locais renomados, como o Carrossel do Louvre, e participação na Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, Gorete destaca a importância de vencer limites e manter a resiliência diante das dificuldades.

Ela também fala sobre suas inspirações artísticas, citando a influência de pintores como Monet, e celebra a força e a determinação das mulheres.