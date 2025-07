Menor de 17 anos é apreendido por suspeita de envolvimento em assassinato de ex-prefeito A polícia investiga a participação de outros dois suspeitos, enquanto o menor foi levado para a Fundação Casa em Ribeirão Preto (SP) Balanço Geral Interior SP|Do R7 14/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um jovem de 17 anos foi apreendido em Santa Catarina, suspeito de participar do assassinato do ex-prefeito de Taquaritinga (SP). Ele alega ter roubado, mas não matado a vítima. A polícia investiga a participação de outros dois suspeitos, enquanto o menor foi levado para a Fundação Casa em Ribeirão Preto (SP). O caso segue sob investigação, com foco em latrocínio, mas outras motivações não são descartadas.