Mercado aquecido muda critérios na escolha de um emprego

Com a taxa de desemprego em baixa histórica, o mercado de trabalho em São Paulo está aquecido, alterando as prioridades dos profissionais. Benefícios e qualidade de vida ganham destaque sobre o salário. Empresas enfrentam desafios para preencher vagas, enquanto trabalhadores buscam melhores condições. A pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) destaca a região de Ribeirão Preto com taxas de desemprego ainda menores.