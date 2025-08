Motorista de aplicativo agride passageira a caminho do trabalho em Franca (SP) A discussão começou após o motorista reclamar do preço da corrida e questionar as escolhas religiosas da passageira Balanço Geral Interior SP|Do R7 04/08/2025 - 14h03 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h03 ) twitter

Um motorista de aplicativo em Franca (SP) agrediu uma passageira durante uma corrida, conforme registrado por câmeras de segurança. A discussão começou após o motorista reclamar do preço da corrida e questionar as escolhas religiosas da passageira. Após a agressão, a vítima chamou a polícia e o motorista foi bloqueado permanentemente pela plataforma. A empresa se comprometeu a colaborar com as investigações.