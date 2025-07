Motorista desaparece após carro colidir com carreta na ponte da Volta Grande O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro, e as buscas pela vítima continuam Balanço Geral Interior SP|Do R7 01/07/2025 - 13h03 (Atualizado em 01/07/2025 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente envolvendo três veículos na Ponte da Volta Grande, entre São Paulo e Minas Gerais, resultou no desaparecimento de um motorista. O carro caiu no rio Grande após colisão com uma carreta, cujo motorista fugiu sem prestar socorro. As buscas continuam, enquanto a família aguarda notícias. A neblina pode ter contribuído para o acidente.