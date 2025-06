Motorista é indiciado por homicídio doloso, após atropelamento fatal em Miguelópolis (SP) Juvenildo do José da Cruz também vai responder por fuga do local e omissão de socorro Balanço Geral Interior SP|Do R7 18/06/2025 - 13h48 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h48 ) twitter

O delegado de Miguelópolis (SP) concluiu o inquérito sobre o atropelamento que vitimou Nilza Maria de Jesus Pereira, de 66 anos. O motorista, Juvenildo do José da Cruz, foi indiciado por homicídio doloso, fuga do local e omissão de socorro. O veículo estava em condições irregulares, sem freios e com pneus carecas.