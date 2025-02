Mulher e criança de 9 anos morrem carbonizadas após casa pegar fogo, em Miguelópolis Incêndio teria começado enquanto vítimas dormiam; Perícia deve apontar causas do fogo Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/02/2025 - 15h43 (Atualizado em 17/02/2025 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma mulher e uma criança morreram carbonizadas após um incêndio na casa onde elas moravam, no final de semana, em Miguelópolis. O fogo teria começado no quarto onde a mulher e a criança estavam dormindo. Maria Helena Teixeira da Silva, de 45 anos e Emanuelly Henrique Barbosa de Moraes, de 9, morreram dentro de casa; a Perícia deve apontar as causas do incêndio.