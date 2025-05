Mulher que tentou matar ex-colega de trabalho vai à júri popular O ataque, registrado por câmeras, envolveu líquido no rosto e uma faca Balanço Geral Interior SP|Do R7 22/05/2025 - 14h14 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h14 ) twitter

O júri popular de Lucimara Rodrigues Machado ocorre no Fórum de Franca (SP). Ela é acusada de tentar matar Rosilane Almeida de Souza Silva, ex-colega de trabalho, em 2022. O ataque, registrado por câmeras, envolveu líquido no rosto e uma faca. O motivo seria uma desavença no trabalho. A decisão do júri é aguardada.