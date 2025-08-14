Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Oito trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em Franca (SP)

A construtora responsável foi penalizada e obrigada a pagar indenizações e regularizar condições de trabalho

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Em Franca (SP), oito trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão. A construtora responsável foi penalizada e obrigada a pagar indenizações e regularizar as condições de trabalho. A operação foi conduzida pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho, após denúncias de irregularidades em obras públicas. A prefeitura rescindiu o contrato com a empresa.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.