Oito trabalhadores são resgatados em condições análogas à escravidão em Franca (SP)

Em Franca (SP), oito trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão. A construtora responsável foi penalizada e obrigada a pagar indenizações e regularizar as condições de trabalho. A operação foi conduzida pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho, após denúncias de irregularidades em obras públicas. A prefeitura rescindiu o contrato com a empresa.