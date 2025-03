Perseguição policial termina com prisão em Rifaina (SP) Suspeito foi capturado com arma e dinheiro Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 17h53 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h53 ) twitter

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após uma perseguição que começou em Minas Gerais e terminou na cidade de Rifaina (SP).

O motorista abandonou o carro no bairro Sodré e tentou se esconder em uma área de mata, mas foi capturado no centro de Rifaina. Com ele, foi encontrada uma pistola sem documentação e uma grande quantia em dinheiro.

O carro, a arma e o dinheiro foram entregues à polícia rodoviária mineira para a apresentação da ocorrência em Sacramento (MG)