Pescador desaparece após cair de barco no rio Mogi-Guaçu O outro pescador, que estava com ele no barco, conseguiu nadar até a margem

Balanço Geral Interior SP|Do R7 05/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share