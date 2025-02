Piscina, hidratação e alimentação: saiba como amenizar os efeitos da onda de calor Em Franca, Feac oferece aulas gratuitas de natação; vale tudo para se refrescar Balanço Geral Interior SP|Do R7 19/02/2025 - 14h45 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na semana com uma nova onda de calor em Franca, o jeito é encontrar alternativas para amenizar as altas temperaturas. Seja na alimentação ou até com a natação, vale tudo para se refrescar.