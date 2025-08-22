Polícia Civil de Franca arrecada brinquedos para crianças carentes
A iniciativa, que vai até o final de setembro, culminará em uma festa no dia 11 de outubro
A Polícia Civil de Franca (SP) lançou a campanha ‘Amor em forma de brinquedo’ para arrecadar brinquedos e livros para crianças carentes. A iniciativa, que vai até o final de setembro, culminará em uma festa no dia 11 de outubro. As doações podem ser feitas em qualquer delegacia da área. Empresas também podem se tornar pontos de arrecadação, fortalecendo a parceria entre sociedade e polícia.