Polícia Civil prende um dos suspeitos pelo roubo de quase R$ 2 milhões em medicamentos de alto custo

Balanço Geral Interior SP|Do R7 08/07/2025 - 13h16 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h16 )

Em Ribeirão Preto (SP), a Polícia Civil prendeu um suspeito e apreendeu um furgão usado no roubo de medicamentos de alto custo. O crime, que envolveu ao menos cinco criminosos, resultou no roubo de quase R$ 2 milhões em remédios. A investigação aponta para a participação de funcionários com informações privilegiadas. A polícia continua em busca de outros envolvidos e dos medicamentos desaparecidos.