Polícia do MS prende 3 homens por tráfico internacional de drogas, em Batatais Investigações começaram após apreensão de drogas no meio de carga de ração para peixes, em 2024; prisões foram nesta quarta (19) Balanço Geral Interior SP|Do R7 19/02/2025 - 15h01 (Atualizado em 19/02/2025 - 15h01 )

Três homens foram presos por envolvimento no tráfico internacional de drogas na manhã desta quarta (19), em Batatais. A operação foi realizada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Os suspeitos presos seriam recebedores e distribuidores de drogas na região de Ribeirão Preto; as investigações começaram após uma apreensão de drogas no meio de carga de ração para peixes, em Dourados (MS), em 2024.