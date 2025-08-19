Polícia Militar apreende drogas em condomínio da zona norte de Ribeirão Preto (SP) A polícia encontrou maconha, cocaína e materiais para tráfico em um apartamento, após denúncia anônima Balanço Geral Interior SP|Do R7 19/08/2025 - 17h09 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h09 ) twitter

Uma operação de rotina na zona norte de Ribeirão Preto (SP) resultou na apreensão de drogas em um condomínio. A polícia encontrou maconha, cocaína e materiais para tráfico em um apartamento, após denúncia anônima. O local é conhecido pelo tráfico, e a colaboração da população tem sido crucial para combater o crime. O suspeito admitiu ser gerente de ponto de tráfico no bairro Simioni.