Polícia prende casal que aplicava golpes em cafeeiros, pondo fim a uma onda de fraudes no setor Eles enganavam os produtores, levando embora os grãos e causando perdas milionárias Balanço Geral Interior SP|Do R7 29/01/2025 - 20h43 (Atualizado em 29/01/2025 - 20h43 )

A polícia prendeu, finalmente, o casal que estava por trás de uma série de golpes aplicados a cafeicultores, deixando um rastro de prejuízos e frustração no setor agrícola. As prisões ocorreram após um trabalho investigativo que revelou a participação do casal em fraudes envolvendo o desaparecimento de sacas de café e o não cumprimento de contratos.

Com um modus operandi cruel, eles enganava os produtores, levando embora os grãos e causando perdas milionárias.