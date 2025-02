Projeto diagnostica 300 casos de câncer de pele por meio de cabine em shopping Iniciativa do Hospital de Amor, em Barretos (SP), analisou fotos de lesões na pele Balanço Geral Interior SP|Do R7 10/02/2025 - 14h29 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h29 ) twitter

O ‘Projeto Retrate’, realizado pelo Hospital de Amor com o objetivo de diagnosticar precocemente o câncer de pele, instalou uma cabine de tirar fotos em um shopping de Barretos (SP). Esse tipo da doença é o mais frequente no Brasil, com mais de 220 mil novos casos, tendo como principal causa a exposição excessiva ao sol.

O projeto durou 18 meses e, nesse período, foram enviadas 8 mil imagens de lesões. Dessas, 300 casos de câncer de pele e 10 casos de melanoma foram identificados. Com o projeto, mais de 700 consultas foram feitas e as pessoas passam agora por tratamento.