Restaurante em Ribeirão Preto (SP) sofre terceiro furto de fios no ano Proprietário calcula prejuízo de mais de 8 mil reais Balanço Geral Interior SP|Do R7 26/03/2025 - 17h16 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h16 )

Pela terceira vez neste ano, criminosos furtaram fios de um restaurante na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto (SP). As ações ocorrem sistematicamente durante a madrugada, mesmo com a presença de câmeras de segurança e movimentação no local. O proprietário do estabelecimento, que atua no mesmo endereço há duas décadas, já contabiliza prejuízos acima de R$ 8 mil.

Em depoimento, o comerciante manifestou insatisfação com a falta de policiamento na região e defendeu mudanças na legislação para punição mais rigorosa dos infratores.