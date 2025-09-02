‘Setembro em Flor’: oncologista fala sobre os principais tumores ginecológicos, prevenção e tratamento Ele destaca a prevenção do câncer do colo do útero, útero e ovário, enfatizando a vacinação contra HPV e a importância de exames regulares Balanço Geral Interior SP|Do R7 02/09/2025 - 16h34 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h34 ) twitter

O oncologista Dr. Diocésio Andrade discute a importância do ‘Setembro em Flor’, mês dedicado à conscientização sobre cânceres ginecológicos. Ele destaca a prevenção do câncer do colo do útero, útero e ovário, enfatizando a vacinação contra HPV e a importância de exames regulares. A entrevista aborda sintomas, prevenção primária e secundária, e a relevância de hábitos saudáveis.