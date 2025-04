Suspeita de matar ex-companheiro em Barretos (SP) é presa no litoral paulista Crime aconteceu em março de 2023 Balanço Geral Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 15h14 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia prendeu uma mulher de 45 anos no Guarujá (SP), suspeita de assassinar seu ex-companheiro, Cícero Ferreira da Silva, cujo corpo foi encontrado no porta-malas de um carro em Barretos (SP), em março de 2023. A investigação aponta que o crime foi ordenado por um ‘tribunal do crime’ de uma facção criminosa.

A suspeita, considerada perigosa, também é acusada de liderar uma organização criminosa que opera dentro e fora dos presídios no Brasil. O delegado Rafael Faria confirmou a participação da mulher no crime, motivado por desavenças comerciais e financeiras. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.