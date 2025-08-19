Terreno com mato alto e acúmulo de lixo preocupa moradores do Parque das Árvores Um vídeo gravado por um morador destaca o perigo noturno e a presença de lixo jogado por moradores de rua Balanço Geral Interior SP|Do R7 19/08/2025 - 17h13 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h13 ) twitter

Moradores do bairro Parque das Árvores em Franca (SP) reclamam de um terreno abandonado com mato alto, que atrai animais peçonhentos e acumula lixo. Um vídeo gravado por um morador destaca o perigo noturno e a presença de lixo jogado por moradores de rua. A vigilância sanitária notificou o proprietário para limpar o local urgentemente.