Terreno com mato alto e acúmulo de lixo preocupa moradores do Parque das Árvores
Um vídeo gravado por um morador destaca o perigo noturno e a presença de lixo jogado por moradores de rua
Moradores do bairro Parque das Árvores em Franca (SP) reclamam de um terreno abandonado com mato alto, que atrai animais peçonhentos e acumula lixo. Um vídeo gravado por um morador destaca o perigo noturno e a presença de lixo jogado por moradores de rua. A vigilância sanitária notificou o proprietário para limpar o local urgentemente.