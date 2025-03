Usuário de drogas ameaça família e incendeia casa em Barrinha (SP) 30 animais ficaram em situação de risco; agressor foi preso e responderá por ameaça, violência doméstica e maus-tratos a animais Balanço Geral Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 18h09 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h09 ) twitter

Um homem usuário de drogas causou pânico ao incendiar a própria casa em Barrinha (SP), após ameaçar sua mãe e a irmã. O incidente colocou em risco 30 animais que viviam com a família, incluindo cães e gatos. A mãe do agressor contou com a ajuda de vizinhos para controlar o fogo.

O homem foi preso em flagrante e responderá por ameaça, violência doméstica, incêndio e maus-tratos a animais.