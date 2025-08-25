Vendedor tem carro levado por criminoso e faz apelo para recuperar o veículo O crime foi registrado por câmeras de segurança, mostrando o suspeito agindo durante a madrugada Balanço Geral Interior SP|Do R7 25/08/2025 - 12h43 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h43 ) twitter

Em Franca (SP), Maksuel Ribeiro, um vendedor de veículos, teve o carro de um de seus clientes, um Fiat Uno 99, furtado enquanto estava estacionado próximo a sua casa. O crime foi registrado por câmeras de segurança, mostrando o suspeito agindo durante a madrugada. Maksuel divulgou fotos do carro nas redes sociais e registrou boletim de ocorrência, apelando por informações que ajudem a recuperar o veículo e evitar um prejuízo de R$ 8 mil.