Vendedor tem carro levado por criminoso e faz apelo para recuperar o veículo
O crime foi registrado por câmeras de segurança, mostrando o suspeito agindo durante a madrugada
Em Franca (SP), Maksuel Ribeiro, um vendedor de veículos, teve o carro de um de seus clientes, um Fiat Uno 99, furtado enquanto estava estacionado próximo a sua casa. O crime foi registrado por câmeras de segurança, mostrando o suspeito agindo durante a madrugada. Maksuel divulgou fotos do carro nas redes sociais e registrou boletim de ocorrência, apelando por informações que ajudem a recuperar o veículo e evitar um prejuízo de R$ 8 mil.