Yuri Alberto vive redenção no Corinthians Após fase difícil, atacante se torna artilheiro e se prepara para a final do Paulistão; torcida espera mais gols Balanço Geral Interior SP|Do R7 14/03/2025 - 17h29 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yuri Alberto, após uma fase complicada em 2024, encontrou sua redenção no Corinthians e terminou como artilheiro do Brasil. Com a mudança de posição e a chegada de reforços, o atacante se aproximou da área e aumentou sua eficiência.

Agora, ele se prepara para a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, prometendo mais emoção para a torcida corintiana.