Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida em Ibaté (SP) Motorista não resistiu aos ferimentos, mas namorada, uma influenciadora digital, fraturou um braço Cidade Alerta Interior SP|Do R7 31/03/2025 - 12h13 (Atualizado em 31/03/2025 - 12h13 )

O corpo de Jorge Luiz dos Santos, de 30 anos, permanece no IML de São Carlos (SP) após um trágico acidente na rodovia Washington Luiz, em Ibaté (SP).

O acidente ocorreu durante o retorno de uma viagem a São Paulo, onde Jorge e sua namorada, Lúcia Oliveira, uma influenciadora digital, comemoravam seu aniversário.

Lúcia, que sofreu uma fratura no braço, está internada em estado estável.

Segundo informações, o veículo perdeu o controle, colidindo com um caminhão estacionado devido a problemas mecânicos. As causas do acidente estão sob investigação, enquanto Lúcia homenageia Jorge nas redes sociais. Informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.