Acidente em avenida movimentada de Franca (SP) deixa duas mulheres feridas Segundo a polícia, a motorista de um dos veículos parou para atender o celular, provocando a colisão Cidade Alerta Interior SP|Do R7 17/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h37 )

Um acidente chamou a atenção na tarde desta quinta-feira (17) na Avenida Wilson Sábio de Melo, em Franca (SP), quando dois carros colidiram e capotaram, deixando duas mulheres feridas. O incidente ocorreu no horário de pico, prejudicando o tráfego. Segundo testemunhas, a motorista de um dos veículos parou para atender o celular, provocando a colisão. As vítimas foram socorridas e levadas para atendimento médico, e as causas do acidente seguem sob investigação.