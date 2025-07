Acidentes frequentes em cruzamento no Campos Elíseos preocupam moradores em Ribeirão Preto (SP) População cobra melhorias na sinalização para evitar novos acidentes no local Cidade Alerta Interior SP|Do R7 18/07/2025 - 21h25 (Atualizado em 18/07/2025 - 21h25 ) twitter

Um acidente entre dois carros no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e Marquês de Pombal, no bairro Campos Elíseos, em Ribeirão Preto (SP), reacendeu a preocupação dos moradores com a segurança no local. Apesar da sinalização existente, colisões são frequentes, e a comunidade pede a instalação de semáforos ou lombadas. A RP Mobi anunciou que fará uma vistoria técnica para avaliar a situação e propor soluções.